Djokovic va agli Australian Open da non vaccinato e il basket europeo lo supporta

Novak Djokovic con un post su Instagram ha annunciato che giocherà gli Australian Open – a meno di ulteriori cambiamenti da parte del governo australiano – da non vaccinato. Non si è capito se ha davvero contratto il Covid a dicembre. E probabilmente non lo capiremo mai. Ma sta di fatto che ci sarà e proverà a vincere anche questo Slam.

Tantissimi i commenti sotto al suo profilo Instagram, anche di sportivi celebri come Tom Brady, Miralem Pjanic, Ivan Rakitic e Pato, giusto per citarne qualcuno. Ma ci sono anche quelli di alcuni cestisti e persino di una squadra che attualmente gioca in EuroLega, ovvero la Stella Rossa Belgrado.

Nikola Mirotić, cestista montenegrino ma naturalizzato spagnolo del Barcelona, ha commentato così sotto al suo post IG:

“Vai avanti Nole! Siamo con te! Sei già un vincitore! ❤️❤️❤️”.

Insomma, parte dello scenario cestistico europeo si è schierato al fianco del fenomeno serbo. Ora bisogna capire se davvero Novak Djokovic giocherà gli Australian Open oppure il governo australiano farà ricorso dopo la decisione del giudice di questa mattina.

Sta di fatto che Nole non è solo e tantissimi sportivi hanno voluto mostrargli il proprio sostegno di fronte a questa “battaglia” ideologica.

