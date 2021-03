Djordjevic: “Vittoria difficile. Ora testa a martedì per la partita più importante della stagione”

Dopo la vittoria sul campo di Pesaro, ha parlato in conferenza stampa coach Sasha Djordjevic. analizzando la sua Virtus.

“Sono contento per la vittoria, anche per la concentrazione con cui la squadra è salita sul campo all’inizio, partendo dalla difesa. Volevamo rispondere all’eccezionale velocità di Pesaro, temevamo la loro transizione. Nella prima parte siamo riusciti a contenere come volevamo. È una vittoria importante e difficile. Peccato che queste partite si giochino senza pubblico, per il pubblico di Pesaro questa rivalità è importante. Peccato che la gente non veda certe giocate e certi giocatori sul campo, perchè sarebbe ancora più bello. Ora la nostra testa è subito a martedì, per la partita più importante della nostra stagione. Dobbiamo recuperare le forze fisiche e mentali, concentrarsi di nuovo e cercare di vincere.”

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Laureato in giurisprudenza, giornalista presso Radio Nettuno BolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso