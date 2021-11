DMAX lancia “BASKET ZONE”, la trasmissione per gli amanti del basket

DMAX presenta in esclusiva la nuova avventura dedicata agli amanti del basket, e non solo: “BASKET ZONE” in prima tv assoluta dal 3 novembre ogni mercoledì alle 23:15.

Padroni di casa del nuovo magazine settimanale, che accompagnerà i fan di questo sport per tutta la stagione della Lega Basket Serie A, sono Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico appassionato di basket, affiancato da Andrea Meneghin, un campione che ha vinto tutto e non ha per questo smesso di essere innamorato di tutto ciò che ruota attorno a una palla da basket.

Ogni anno tutti sognano, qualcuno gioisce, pochi arrivano ai play off e uno solo vince: un viaggio nella LBA, per scoprire cosa rende la pallacanestro così speciale e perché una volta che ci finisci dentro non puoi più smettere. Bombe, schiacciate, errori, risate e tutto quello che ti fa sentire bene se anche tu credi che la legge di gravità sia sopravvalutata.

Oltre agli aggiornamenti sul campionato, tante storie di sport e di passione e racconti dietro le quinte delle squadre e degli atleti più grandi, con un solo obiettivo: scoprire perché non si può fare a meno della pallacanestro.

Nella prima puntata focus sulla Virtus, la squadra Campione d’Italia che ha ribadito la sua forza all’inizio di stagione vincendo la Supercoppa Discovery+. Parlerà il giovane talento Alessandro Pajola ed il campione NBA Marco Belinelli, oltre all’amministratore delegato Luca Baraldi, artefice della scalata al vertice della società bianconera.

“BASKET ZONE” è prodotto da Discovery Italia. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket

Leggi anche: Ufficiale: Napoli piazza il colpaccio Jeremy Pargo al posto di Josh Mayo