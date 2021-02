Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità che la figura stilizzata di Kobe Bryant diventi il nuovo logo della NBA, andando a sostituire lo storico Jerry West.

Un’idea che ha trovato un larghissimo consenso, mentre Doc Rivers si è detto contrario in un intervento al Rich Eisen Show.

È una questione delicata ma, se proprio ci fosse l’esigenza di cambiare il logo, penso che la figura più adatta sarebbe Michael Jordan. Però non sono favorevole a modificarlo solamente per il gusto della novità, Jerry merita di restare il nostro logo e personalmente non ho alcun problema a riguardo. Altrimenti cosa dovremmo fare? Cambiare il logo ogni 10 o 20 anni? A me piace così e credo che bisognerebbe mantenerlo ma evidentemente la maggioranza delle persone la pensa diversamente.