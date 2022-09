Doc Rivers e i like su Twitter ad account pornografici

Nelle scorse ore sui social si è molto parlato dell’attività dell’account di Twitter di Doc Rivers. Qualche utente, spulciando nei tweet a cui l’attuale coach dei Sixers aveva messo like, si è accorto che numerosi dei “mi piace” più recenti erano destinati a video o immagini pornografici. Ovviamente questo dettaglio ha scatenato l’ilarità degli utenti, vista la figura professionale che ricopre l’allenatore NBA, uno dei più vincenti di sempre

Se andate a controllare adesso, quei like non ci sono più. Rivers si è accorto della cosa nelle scorse ore e li ha rimossi. Secondo il giornalista John Clark, l’account di Doc Rivers sarebbe stato hackerato, una versione a dire la verità molto inflazionata in casi del genere. Restano comunque gli screen che gli utenti hanno fatto nelle scorse: quelli no, non si possono cancellare.

I’m told Doc Rivers’ Twitter account was hacked and the Sixers were able to undo the likes and they are getting his account back to full working order

Doc was informed by a friend about the bizarre activity on his account and it is being taken care of by the team pic.twitter.com/Srwg0EN2Wv

— John Clark (@JClarkNBCS) September 17, 2022