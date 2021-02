Doc Rivers potrebbe essere un coach dell’All Star Game: “Sinceramente preferirei giocare a golf”

L’All Star Game 2021 non sta generando particolare entusiasmo tra i diretti interessati, siano essi giocatori o allenatori. Il Team LeBron sarà allenato da Quinn Snyder, coach degli Utah Jazz primi in classifica ad Ovest, ad Est la situazione è più incerta anche se il principale candidato è Doc Rivers. L’allenatore dei Philadelphia 76ers è attualmente primo in classifica con un record di 19-10, ma con una sola partita di vantaggio su Brooklyn.

Se dovesse alla fine essere scelto per allenare il Team KD, Rivers non farebbe comunque i salti di gioia, come da lui confessato davanti ai giornalisti:

Doc Rivers on coaching All-Star Game: “I prefer to golf over All-Star break. Let me put it that way. It’s an honor b/c that means your team’s doing well. I think the honor should be we win, I get to pick whatever coach I want to coach the game. That’d be hilarious. Probably Pop.” pic.twitter.com/GAf2lA2Ugg

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 19, 2021