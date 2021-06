Doccia gelida per l’Italia: Marco Belinelli non giocherà il Preolimpico

In attesa di capire cosa farà Danilo Gallinari, l’Italia perde uno dei suoi giocatori più importanti in Marco Belinelli per il Preolimpico di Belgrado. La guardia azzurra, appena vincitrice dello Scudetto, ha dato l’annuncio tramite la FIP dichiarando di aver concluso la stagione con “diversi problemi agli adduttori”.

Nel comunicato Belinelli dice anche di rinunciare alla Nazionale tutta l’estate, quindi probabile la sua assenza non solo al Preolimpico ma anche alle Olimpiadi, qualora la Nazionale debba qualificarsi. “Ne prendo atto con dispiacere” il commento del presidente FIP Gianni Petrucci. Nei giorni scorsi gli azzurri a disposizione si erano riuniti al training camp: c’era Nicolò Melli, ma non appunto Marco Belinelli o Gigi Datome. Si era pensato ad un po’ di riposo dopo la finale Scudetto appena finita, ma per il Beli si è invece trattato di assenza definitiva.

Queste le parole del Beli riportate dalla FIP, questo annuncio non sarebbe comunque un addio alla Nazionale:

Purtroppo questa estate non sarò in Nazionale. La stagione per me a livello fisico è stata molto impegnativa, sono arrivato alla Virtus a dicembre a campionato iniziato, senza il training camp che per noi giocatori è la fase fondamentale per preparare la stagione. Ho lavorato sodo per inserirmi in squadra e trovare il ritmo partita, anche accelerando i tempi. Questo mi ha portato a finire la stagione con diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo per forza fermarmi per un periodo e poi riprendere con un lavoro mirato durante l’estate che mi permetta di essere al 100% a settembre. Ho parlato con il Presidente Petrucci, lui sa che questo non è un addio all’Azzurro. Il mio attaccamento alla maglia della Nazionale è sempre stato forte e sosterrò in ogni modo i ragazzi durante il torneo Preolimpico.