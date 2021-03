Dominio Baskonia dal secondo quarto, l’Olimpia rimanda la qualificazione ai playoff

TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz – Armani Exchange Olimpia Milano: 86-69 (10-16, 23-16, 27-13, 26-24)

Contro il Baskonia, l’Olimpia Milano incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella della settimana scorsa contro il Barcellona vedendosi costretta a rimandare la qualificazione ai playoff. Brutte percentuali per la squadra di Messina (17/39, 10/28 da tre) che subisce troppo spesso nella gara l’intensità e i parziali degli avversari. MVP della partita un Achille Polonara da 14 punti e 13 rimbalzi.

La gara

Ottimo l’approccio dell’Olimpia che sul campo del Baskonia scende aggressiva e decisa. Se i ragazzi di Messina non trovano subito ottime percentuali, il ritmo difensivo è notevole e forza i baschi a dover rinunciare al pitturato e provare spesso la soluzione dall’arco che non paga. Lo 0/9 della squadra di Ivanovic è così uno di fattori che aiuta Milano a costruire un parziale di 6-14 in 8 minuti cercando di impostare presto le gerarchie che a cavallo tra primo e secondo quarto vengono subito messe in discussione dagli avversari dei meneghini con una fiammata di 10 a 2. La squadra di Vitoria non solo rimette in equilibrio i giochi, ma riuscendo a far giocare male l’Olimpia (8/26 dal campo al 17esimo) e sfruttando un Achille Polonara nel ruolo di protagonista con 6 punti e 6 rimbalzi mette la testa avanti sul 25 a 21. Prima dell’intervallo l’Olimpia si riaccende coi 10 punti di Jeff Brooks (2/2 da due, 2/3 da tre), fondamentali per reggere il punto a punto ingaggiato dal Baskonia prima dell’intervallo, 33-32.

L’inizio del secondo tempo sorride ai padroni di casa. Henry è on fire e segna 10 punti – dei 12 della squadra – nei primi 5 minuti del terzo quarto conducendo i suoi e alimentando la fiammata che permette alla truppa di Ivanovic di flirtare con la doppia cifra di distanza sul 49 a 38. Un gioco da tre punti di Punter – piuttosto silente nel primo tempo – è la prima scintilla che aiuta Milano a provare ad interrompere il dominio basco: due canestri di Datome cuciono il -6, ma le basse percentuali (7/20 da due, 7/21 da tre) rendono difficoltose la rimonta alla truppa di Messina che crolla sul -15 (60-45) al 30esimo. Scorre il tempo nel quarto quarto ma l’Olimpia non sembra in grado di impensierire la difesa degli avversari ne inibire gli sviluppi offensivi degli avversari che sfociano in un nuovo massimo vantaggio sul 72 a 56, punteggio che costringe Ettore Messina a fermare il gioco. A Vitoria, il Baskonia dilaga anche sul +20 sul 76-56 scrivendo in modo definitivo la parola fine sulla partita a poco meno di 4 minuti dalla fine. 86 a 69 il risultato alla fine dei 40 minuti a Vitoria.

Baskonia: Raieste NE, Vildoza 3, Henry 19, Sedekerskis 9, Diop 2, Fall 4, Peters 3, Dragic 15, Giedraitis 14, Polonara 14 con 13 rimbalzi, Kurucs NE;

Milano: Punter 13, Leday 2, Micov 0, Moraschini 0, Roll 8, Rodriguez 12, Tarczewski 2, Biligha NE, Shields 10, Brooks 10, Hines 2, Datome 10;

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.