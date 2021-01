Donald Trump ordina la costruzione di una statua in onore di Kobe Bryant

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato la costruzione di una statua in onore di Kobe Bryant.

Uno degli ultimi atti del presidente uscente, infatti, potrebbe essere stato l’inserimento del nome del Black Mamba all’interno della lista delle personalità da ritrarre nel National Garden of American Heroes. Si tratta di un parco nel quale, nell’idea di Trump, ci saranno le effigi di personalità che hanno fatto la storia degli USA, a partire dai padri fondatori, passando per ex presidenti, membri della Corte Suprema, attivisti, icone della cultura popolare e atleti.

Ora bisognerà vedere se il presidente eletto, Joe Biden, porterà avanti questo progetto che The Donald aveva pensato in risposta alla distruzione di alcuni momenti avvenuta durante le proteste correlate al Black Lives Matter.

Fonte: whitehouse.gov

