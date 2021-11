Il prodigio dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è stato al centro di alcune polemiche solo pochi mesi fa che lo hanno dipinto come scontento della squadra che lo ha scelto nel 2018 ma papà Saša ha smentito tutto. Macon Kristaps Porzingis che gioca come se fosse a New York e i Mavs che riscuotono un discreto successo all’inizio con il nuovo allenatore Jason Kidd, le cose sembrano essere migliorate, mantenendo Luka felice.

Se le parole di suo padre sono significative, Luka Doncic sta bene a Dallas. In una recente intervista con Brad Townsend del Dallas Morning News, Saša Doncic ha parlato di ciò che ha percepito da suo figlio.

Sasa Doncic, un uomo alto un metro e ottanta, ha sorriso quando ha ricevuto un abbraccio e una stretta di mano da Jamie Foxx, nativo di Terrell, ma non era l’unico motivo per cui papà Doncic stava sorridendo. Ha detto a The News che è felice che suo figlio sia un Maverick. “Più che felice”, si è corretto Saša. Come mai? “Perché ho visto il suo sorriso e ho pensato: ‘È soddisfatto’ “, ha detto Sasa. “E io come padre, sono l’uomo più felice del mondo quando vedi che tuo figlio è felice”.

Sasha Doncic says hello to Jamie Foxx, then a quick hello to Luka. pic.twitter.com/tNfnUIcE1C — Brad Townsend (@townbrad) November 28, 2021

