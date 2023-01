Doncic è ufficialmente il giocatore più temuto e odiato dai Clippers

I Dallas Mavericks sono caduti preda di Kawhi Leonard e dei Los Angeles Clippers in California questa notte, ma non senza che Luka Doncic abbia dato il massimo con l’ennesima esibizione scintillante per i Mavs.

Doncic ha fatto impazzire i difensori dei Clippers. Quando non stava mettendo canestri a referto, la superstar dei Mavs era con i piedi dietro la linea a mettere liberi su liberi. Ha concluso con un record di 34 punti con 12 su 22 dal campo e 16 su 21 dalla linea della carità.

Doncic ha anche aggiunto 11 rimbalzi, 7 assist e 2 palle recuperate in 43 minuti. Dopo l’ennesima prestazione da 40 punti contro Los Angeles, Doncic ora ha il maggior numero di imprese di questo tipo contro i Clippers nella storia della NBA, superando sia la leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, che Kevin Durant dei Brooklyn Nets.

C’è qualcosa nei Clippers che sembra tirare fuori il meglio dalla stella dei Mavs. Lo sloveno è entrato in questa partita di martedì notte con una media in carriera di 31,7 punti in 13 partite contro i Clippers. Una volta ha battuto i Clippers segnando 51 punti e nei suoi ultimi otto incontri con Los Angeles, Doncic ha raccolto cinque prestazioni da oltre 40 punti.

