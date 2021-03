Doncic è un mix tra Steve Nash e Jason Kidd secondo il GM dei Mavs

Luka Doncic si sta affermando come uno dei più grandi giocatori dell’NBA di oggi. Tanto è vero che anche gli stessi Mavs fanno affidamento su questa idea mentre cercano di reclutare altre star a Dallas per unirsi al pubblicizzato 22enne originario di Lubiana. In una recente intervista al direttore generale di Dallas e presidente delle operazioni cestistiche, Donnie Nelson, è stato chiesto come lo sloveno possa influire nel loro tentativo di aggiungere nuove superstar ai texani e lui ha risposto che Doncic è un mix tra Kidd e Nash e questa cosa potrebbe agevolare di molto il loro lavoro:

“Penso che, a livello di free agency, chi non vorrebbe giocare con un Jason Kidd? Chi non vorrebbe giocare con uno Steve Nash? Credo proprio che in termini di reclutamento sia molto meglio avere un ‘vero quarterback’ che abbia le capacità che ha Doncic. Quando ho visto Luka giocare per la prima volta ho pensato ‘Amico, Doncic è uno Steve Nash alto 2 metri e che prende rimbalzi come Jason Kidd’. Avere un giocatore che è una combinazione di due dei più grandi esterni di sempre che sono mai passati da Dallas renderà il nostro lavoro estivo molto meno oneroso”.

Bellissime dichiarazioni da parte del general manager dei Dallas Mavericks nei confronti di Luka Doncic, che è appena diventato socio onorario del Real Madrid, come potete leggere a questo link. Il fenomeno sloveno è cresciuto tanto nelle ultime partite e anche il proprietario della franchigia texana, Mark Cuban, è convinto che Doncic possa arrivare in altissimo in NBA, tant’è vero che non possiamo dimenticare quanto Dallas si sia impegnata per strappare l’ex Blancos da Atlanta, privandosi di un potenziale All-Star come si è poi rivelato Trae Young. A conti fatti, Dallas ha fatto bene a puntare tutto sul fenomeno europeo classe 1999 uscito dalla “Cantera” degli spagnoli?

Fonte: basketballnews.com

