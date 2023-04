“Doncic è un piagnucolone” e a Dallas scoppia il caso

Dall’arrivo di Kyrie Irving sembra non andarne bene una ai Dallas Mavericks che probabilmente guarderanno la post-season dal divano.

Ambiente abbastanza teso in casa Mavs e di certo le recenti parole di Tim Hardaway Sr non hanno contribuito a rasserenare gli animi. L’ex fenomeno di Orlando ha speso parole poco cordiali nei confronti di Luka Doncic e dello stesso Irving, stelle della squadra in cui gioca il figlio. Frasi che avrebbero scatenato un caso all’interno dello spogliatoio di Dallas, con Hardaway Jr praticamente costretto a rilasciare un’intervista per prendere le distanze.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle dichiarazioni dell’Hardaway ormai ex giocatore al The Carton Show su Fox Sports.

Ai Mavericks manca un leader, Irving e Doncic non lo sono, sono due giocatori dominanti e grandissimi realizzatori ma non dei veri leader, Brunson lo era. Doncic è un piagnucolone, ha un atteggiamento sbagliato e sta sempre a lamentarsi con gli arbitri. Dallas ha sbagliato a scambiare Dinwiddie e Finney-Smith, le sue due ancore difensive, per arrivare a Kyrie.

“That trade wasn’t for them, what isn’t broken doesn’t need to be fixed. They’re missing a leader out there. Luka is not a leader, Kyrie is not a leader.” — @HardawaySr on the Mavs: pic.twitter.com/5IfbQHmHYg — The Carton Show (@TheCartonShow) April 5, 2023

Hardaway Jr, dunque, ha dovuto prendere le distanze da queste dichiarazioni per risolvere qualche malumore che sarebbe venuto fuori anche nelle chat interne ai giocatori dei Mavs e con il management della franchigia. Lo ha fatto anche pubblicamente attraverso un’intervista ripresa da tutti i media americani.

Io non sono mio padre, ciò che ha detto non mi rappresenta, chiedo scusa a nome suo e della mia famiglia, non voglio che queste cose ci facciano perdere concentrazione. Ho detto più volte quanta leadership abbia Doncic, lo ha dimostrato dentro e fuori dal campo, senza di lui non avrebbe raggiunto tanti risultati a cui siamo arrivati. Irving, poi, si è comportato da leader fin dal suo arrivo, si preoccupa tantissimo di tutti noi. Adoro entrambi, mi dispiace che bisogna parlare di queste cose invece di concentrarci sul gioco, voglio tanto bene a mio padre ma ha sbagliato, siamo due persone diverse e la sua opinione non è la mia.

LEGGI ANCHE