Doncic fa il fenomeno: la Slovenia infligge la prima sconfitta alla Germania

Germania – Slovenia 80-88

(14-21, 22-23, 19-17, 25-27)

Luka Doncic gioca la prima vera partita da Luka Doncic in questo EuroBasket e la Slovenia infligge il primo KO alla Germania davanti al suo pubblico. La superstar dei Mavericks chiude con 36 punti e 10 rimbalzi, rispondendo a Giannis Antetokounmpo che nel pomeriggio ne aveva messi 41 contro l’Ucraina. Slovenia ora sul 3-1 a pari con Germania e Francia, le tre squadre si giocheranno il primo posto domani.

Germania un po’ più bloccata del solito in avvio, con Franz Wagner particolarmente in ombra. L’attacco tedesco passa quasi esclusivamente dalle mani di Schroder, ma racimola solo 14 punti nei primi 10′. Dall’altra parte invece Doncic entra subito in palla, segnando 8 punti nel primo quarto che gli sloveni chiudono avanti 14-21. Nel secondo periodo la Slovenia va anche a +14 con un altro canestro di Doncic, ma la Germania riesce ad accorciare negli ultimi 5′ fino al 36-44 che porta all’intervallo.

Doncic perde lucidità nel terzo quarto, che inizia con due tiri sbagliati, un fallo e due palle perse. La Germania ne approfitta per tornare a -4, pericolo che sveglia la stella dei Mavs che infila due canestri di fila, a cui va aggiunta la tripla di Goran Dragic per tenere a distanza gli avversari. I tedeschi tornano a -2 prima di scivolare a -6 a fine frazione: il terzo periodo si chiude 55-61. Nell’ultimo quarto la Slovenia torna subito a +10 grazie a Dragic, ma subisce l’ennesimo ritorno della Germania fino al -5 su una tripla di Obst. A questo punto sale in cattedra Doncic, che nei 6′ finali segna 11 punti con un solo errore al tiro. I padroni di casa non mollano, ma commettono troppi errori al tiro negli ultimi secondi, sbagliando i canestri che avrebbero permesso loro di tornare a -2 o -3. Due liberi di Prepelic completano l’opera per l’80-88 Slovenia.

Germania: Schroder 19, Wagner 8, Lo 13, Giffey 4, Voigtmann 4, Theis 8, Wohlfarth-Botterman 3, Hollatz NE, Weiler-Babb, Thiemann 8, Obst 14, Sengfelder NE.

Slovenia: Dragic G. 18, Prepelic 9, Tobey 7, Cancar 2, Doncic 36 (+10 rimbalzi), Samar NE, Rupnik NE, Nikolic 2, Muric 1, Blazic 7, Dragic Z. 3, Dimec.