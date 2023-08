Doncic illumina nella vittoria dello Slovenia con il Montenegro: 2a tripla doppia di fila

Luka Doncic ha messo a segno 34 punti, 14 assist e 13 rimbalzi nella sua seconda tripla-doppia con la Slovenia quest’estate, mentre la sua nazionale ha battuto il Montenegro 104 a 100 in una partita di preparazione alla FIBA World Cup 2023.

Doncic, che ha messo a referto una tripla-doppia anche contro la Grecia, ha anche realizzato la tripla del vantaggio a 54 secondi dalla fine, quando il punteggio era in parità a quota 97 punti. Ha concluso con 11 su 21 dal campo e ha perso solo due palle nei 32:52 minuti in cui ha giocato. Klemen Prepelic (17 punti) ha assicurato la vittoria della Slovenia con 4 tiri liberi su 4 negli ultimi secondi.

Per il Montenegro si sono distinti Vladimir Mihailovic (26 punti) e Dino Radoncic (21 punti, 5 rimbalzi). Nikola Vucevic ha avuto una serata storta con 3-12 dal campo, ma ha raccolto 14 rimbalzi e distribuito 6 assist.

Insomma, Lukino è in forma e dovrà sopperire in Asia anche all’assenza di Vlatko Čančar, che dovrà stare lontano dal campo per diversi mesi. Diciamo che gli inizi di Doncic e la partita di oggi della Slovenia contro il Montenegro sono il preludio di un Luka davvero incontenibile durante il cammino dei balcanici nella FIBA World Cup 2023.

