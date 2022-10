L’inizio di stagione tutt’altro che ideale dei Brooklyn Nets è andato sta sempre più peggiorando dopo aver perso contro i Dallas Mavericks per 125 a 129 nella seconda notte di un back-to-back terribile. Nonostante i grandissimi sforzi di Kevin Durant e Kyrie Irving per battere Luka Doncic, il 23enne sloveno ha preso il sopravvento, mettendo a referto una partita da 41 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, chiudendo così con una tripla doppia che ha regalato loro la vittoria.

I tifosi dei Nets si sentono a disagio per come si è svolta finora la stagione della loro squadra. Un tifoso in particolare ha lanciato un pezzo di ghiaccio a un Doncic in fiamme durante i tempi supplementari proprio mentre Durant stava per segnare un tiro libero. Doncic è parso visibilmente irritato quando il ghiaccio è atterrato accanto a lui sul parquet.

The Mavericks-Nets game came to a pause after a fan tossed a cup onto the court 😳pic.twitter.com/VGsa1CM9cx — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 28, 2022

I tifosi dei Nets hanno fatto ricorso a tattiche subdole per ostacolare un incandescente Luka Doncic. Non tutti hanno apprezzato questo gesto goliardico del tifoso perché, qualora il pezzo di ghiaccio avesse colpito il fenomeno ex Real Madrid, avrebbe potuto infortunare lo sloveno.

