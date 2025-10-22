Doncic Lakers

Doncic nella storia NBA: eguaglia l’impresa di Michael Jordan

È iniziata con una prestazione alla Michael Jordan la stagione NBA di Luka Doncic, che al suo debutto stagionale con i Los Angeles Lakers ha messo a referto 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist nella sconfitta per 119-109 contro i Golden State Warriors nella notte d’apertura.

Nonostante il ko, la prova del fuoriclasse sloveno è stata straordinaria e storica: secondo Real Sports su X, Doncic è diventato solo il secondo esterno nella storia NBA, dopo Michael Jordan, a registrare almeno 40 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in una partita inaugurale di stagione.

Un traguardo che lo proietta immediatamente tra le prestazioni più iconiche di sempre in un season opener.

Doncic prende in mano i Lakers senza LeBron

Con LeBron James fermo ai box per problemi di sciatica, i Lakers hanno affidato a Doncic la piena gestione dell’attacco. E il nuovo leader gialloviola ha risposto alla grande, mostrando il suo solito mix di tecnica, visione di gioco e capacità di segnare da ogni posizione.

“Luka è stato semplicemente inarrestabile stanotte”, ha commentato l’allenatore dei Lakers Darvin Ham. “Ha controllato il ritmo, creato tiri per tutti e ci ha tenuti in partita fino alla fine contro una grande squadra”.

Anche Stephen Curry, protagonista dell’altra metà campo, ha elogiato il suo avversario:

“È diverso da tutti. Puoi raddoppiarlo, cambiare su di lui, mettergli pressione — troverà sempre un modo per fare la giocata giusta.”

Prossime sfide per i Lakers

Il calendario dei Los Angeles Lakers non concede respiro: nelle prossime quattro partite affronteranno per due volte i Minnesota Timberwolves, un test importante per valutare la resistenza fisica di Doncic e la chimica della squadra in attesa del ritorno di LeBron.

Con questa prestazione, Luka Doncic manda un messaggio chiaro a tutta la lega: i Lakers hanno trovato un nuovo leader pronto a guidarli nel segno dello spettacolo che ci immaginiamo.

