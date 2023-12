Doncic riscrive la STORIA dell’NBA contro i Jazz di Fontecchio

I Dallas Mavericks di Luka Doncic hanno sconfitto facilmente in NBA gli Utah Jazz di Simone Fontecchio questa notte grazie a una straordinaria prestazione del proprio leader e fenomeno, Luka Doncic.

La superstar slovena ha registrato una gara da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nel solo primo tempo. Si tratta della prima tripla doppia da 25 punti nel primo tempo nella storia di tutta l’NBA.

FIRST HALF TRIPLE-DOUBLE 🤯 Luka tallied a TRIPLE-DOUBLE of 29 PTS, 10 REB, and 10 AST in the 1H 😤

📲 https://t.co/YKRNCH808l pic.twitter.com/G10QgvWU0M — NBA (@NBA) December 7, 2023

Complessivamente, Doncic ha concluso la partita con 40 punti, 10 rimbalzi e 11 assist in 32 minuti, in una vittoria di 50 punti. Pazzesco. Nel corso della stagione 2023-24, Doncic sta viaggiando a una media di 31,4 punti, 8,4 rimbalzi e 8,4 assist a partita. Davvero assurdo.

Con 12 vittorie e 8 sconfitte, i Dallas Mavericks sono attualmente al quarto posto della classifica della Western Conference in NBA.

Stiamo a vedere se mai qualcuno riuscirà a eguagliare o migliorare questo dato, per esempio realizzare una tripla doppia da 30 punti in un solo tempo. Sarebbe un qualcosa di clamoroso. Eppure Doncic ci ha stupito a prestazione senza senso in questi suoi anni in NBA, dimostrando di poter diventare una leggenda a tutti gli effetti di questo sport.

