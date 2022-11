Doncic stecca contro Orlando e non batte il record di Chamberlain

Luka Doncic aveva avuto una serie positiva in questo inizio di stagione e più recentemente i Dallas Mavericks avevano giocato un ottimo basket con una serie di quattro vittorie consecutive. Ma questa notte gli Orlando Magic sono riusciti a raffreddare lo sloveno quando hanno interrotto la serie di vittorie dei Mavs e hanno perso 94 a 87.

La serie di prestazioni da 30 punti di Luka Doncic all’inizio della stagione termina a nove partite e non supera Wilt Chamberlain. Ha chiuso con 24 (9-29 dal campo) in una sconfitta in trasferta contro i Magic.

Prima che Doncic segnasse 24 punti contro i Magic, aveva iniziato la stagione con una serie di punteggi simili a Wilt Chamberlain con nove partite consecutive da oltre 30 punti. Ha iniziato la stagione mettendo a referto 35 punti contro i Phoenix Suns e recentemente 36 contro i Brooklyn Nets. Durante quella serie di vittorie, Doncic ha giocato un paio di partite da 40 o più punti con 41 il 27 ottobre contro i Nets e 44 il 30 ottobre contro gli stessi Magic.

Nella stagione in corso Luka Doncic è in testa al campionato con 36 punti di media a partita. Sta tirando con il 52,4% dal campo ma solo il 29,7% da lunga distanza. Sta inoltre strappando 8,4 rimbalzi e distribuendo 8,3 assist. Il fenomeno dei Mavs la scorsa stagione ha tirato con il 35,3%.

