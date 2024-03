Doncic STORICO! RECORD di triple doppie MAI VISTO PRIMA

La superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è entrato nella storia dell’NBA diventando il primo giocatore a registrare 6 triple-doppie consecutive da 30 punti, mentre i Mavs si sono imposti per 142 a 124 sui malcapitati Detroit Pistons.

Prima che i Mavericks affrontassero i Pistons, Doncic era già nel bel mezzo di diverse strisce storiche. Doncic aveva pareggiato il record di Russell Westbrook con 5 partite consecutive con una tripla-doppia da 30 punti, mentre la sua striscia di 4 partite consecutive con triple-doppie da 35 punti aveva già stabilito un record, secondo Stat Muse.

Luka in the last couple of weeks:

6 straight 30-PT triple-doubles (NBA record)

5 straight 35-PT triple-doubles (NBA record)

Unreal. pic.twitter.com/UItxkW2o1C

— StatMuse (@statmuse) March 10, 2024