Doncic STRATOSFERICO ma la Francia batte la Slovenia! Nel finale Francisco, MVP transalpino, accende una mezza rissa

Francia – Slovenia 103-95

(28-30; 19-24; 21-16; 35-25)

La Francia firma il secondo successo consecutivo a EuroBasket 2025, superando la Slovenia di Luka Doncic per 103-95 al termine di una partita spettacolare e combattuta fino all’ultimo quarto. Con questo risultato, i Bleus salgono a 2-0, mentre la Slovenia resta ancora senza vittorie (0-2) e vede complicarsi il cammino nel girone.

La cronaca del match

La Slovenia parte forte, chiudendo avanti il primo quarto 30-28 grazie a un Doncic già dominante. Nel secondo parziale gli sloveni allungano ulteriormente (24-19), andando all’intervallo sul +7.

La Francia reagisce nel terzo quarto (21-16), rientrando fino al -2 e preparando la rimonta finale. Nell’ultimo periodo arriva la svolta: i Bleus alzano il ritmo e piazzano un devastante parziale di 35-25, che ribalta la partita e consegna il successo alla squadra di coach Frederic Fauthoux.

Nel finale c’è stato un po’ di parapiglia perché Francisco ha deciso di segnare un canestro dopo che si erano stretti le mani, facendo infuriare tutti gli sloveni. Chiaramente quest’iniziativa ha acceso gli animi e ha portato a dei falli tecnici. Alla fine per fortuna si è concluso il tutto con solo qualche tecnico ma nulla più.

I protagonisti

Tra i francesi è stato show assoluto di Sylvain Francisco, autore di 32 punti con 7 rimbalzi e 5 assist, vero trascinatore della rimonta. Accanto a lui, ottimi contributi da Elie Okobo (14), Bilal Coulibaly (13), Alexandre Sarr (12) e Zaccharie Risacher (12), a conferma della profondità e del talento della nuova generazione francese.

Alla Slovenia non è bastata la strepitosa prestazione di Luka Doncic, che ha sfiorato la tripla doppia con 39 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Buona prova anche per Edo Muric (16 punti e 8 rimbalzi) e Klemen Prepelic (15), ma troppo poco contro l’intensità francese negli ultimi dieci minuti.

Classifica e prospettive

Con questo successo la Francia (2-0) conferma di essere tra le candidate al titolo di EuroBasket 2025, mostrando solidità e un roster ricco di soluzioni. La Slovenia (0-2) invece si trova già costretta a vincere le prossime partite per rimanere in corsa verso la fase a eliminazione diretta, affidandosi ancora una volta al talento smisurato di Doncic.

Francia: FRANCISCO 32 + 7 rimbalzi + 5 assist, OKOBO 14, COULIBALY 13, SARR 12, RISACHER 12.

Slovenia: DONCIC 39 + 8 rimbalzi + 9 assist, MURIC 16+8 rimbalzi, PREPELIC 12.

QUI le stats complete del match.