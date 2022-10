I Dallas Mavericks hanno strappato un’enorme vittoria questa notte, sconfiggendo Kevin Durant e i Brooklyn Nets al Barclays Center all’overtime per 129 a 125. Questo è stato in gran parte grazie a Luka Doncic, che ancora una volta si è rivelato fondamentale per i Mavs quando hanno consegnato agli avversari la quarta sconfitta in cinque partite in questo terrificante inizio di stagione.

Doncic ha messo a referto una sbalorditiva tripla doppia da 40 punti, facendo ancora una volta la storia della NBA. La superstar dei Mavs è ora solo il decimo giocatore di sempre del campionato ad avere almeno tre di questi tipi di triple doppie, unendosi a Michael Jordan e LeBron James:

Luka Dončić has become only the 10th player in @NBA history to record 3-or-more career 40-point triple-doubles. 22, Oscar Robertson

15, James Harden

12, Russell Westbrook

7, Wilt Chamberlain

6, LeBron James

*3, Luka Dončić

3, Larry Bird

3, Michael Jordan

3, Pete Maravich pic.twitter.com/tGVQv092bB — Mavs PR (@MavsPR) October 28, 2022

Per essere preciso, Luka ha chiuso 43 punti a referto, tirando 14 su 28 dal campo, ai quali dovete aggiungere 11 rimbalzi e 14 assist. Doncic ha messo a segno anche due triple e ha rubato tre palle in 41 minuti di azione.

