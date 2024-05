Doncic va in tripla doppia e Dallas raggiunge le finali di Conference! OKC eliminata 4 a 2

Luka Doncic è riuscito a portare per la prima volta nella sua carriera i Dallas Mavericks in finale di Western Conference, eliminando 4 a 2 OKC. Lo sloveno è stato il protagonista indiscusso di gara-6 grazie alla sua tripla doppia da 29 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Alla fine i texani sono riusciti a imporsi sulla squadra dell’Oklahoma per 117 a 116 davanti al pubblico amico e grazie a un rimonta nel secondo tempo dopo un primo non di livello.

Per Dallas anche 22 punti di Kyrie Irving e Derrick Jones Jr. A OKC non sono bastati i 36 di Shai Gilgeous-Alexander, che si è confermato ancora una volta di più un giocatore dominante per la Lega e solo per poco non è riuscito a portare la sua squadra alle finali di Conference, pur avendo il fattore campo a favore.

Stiamo a vedere cosa accadrà nella gara-7 dell’altra semifinale tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves con palla a due fissata per questa notte alle 2:30. Nel mentre Doncic e Dallas possono godersi il successo in gara-6 contro OKC e festeggiare questo traguardo che comunque non è banale perché non partivano con i favori del pronostico a inizio playoff.

Leggi anche: Bronny James rivela il rating di 2K che crede sia giusto per lui