Donovan Mitchell non avrebbe dovuto segnare 71 punti

Donovan Mitchell, la notte tra lunedì e martedì, ha segnato 71 punti nella vittoria all’OT contro i Chicago Bulls. Una prestazione storica, tra le migliori di sempre in NBA, quella con il maggior numero di punti segnati dal 2006, quando Kobe Bryant ne mise 81 contro Toronto.

Se però, in un mondo ideale, gli arbitri non avessero commesso alcun errore, Mitchell si sarebbe fermato a 56. La stella dei Cavs avrebbe infatti commesso violazione sul rimbalzo, dopo suo tiro libero, che ha consentito a Cleveland di pareggiare a 3” dalla fine e mandare quindi la gara al supplementare. Lo ha scritto la stessa NBA nel suo Last 2 Minutes Report.

NBA L2M, as expected, rules that Jarrett Allen should’ve been called for a travel with 12.1 seconds left in regulation and that Donovan Mitchell committed a lane violation on his putback that forced OT.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) January 3, 2023