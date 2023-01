Donovan Mitchell, test anti-doping dopo la prova da 71 punti

Donovan Mitchell, nella notte tra lunedì e martedì, ha fatto la storia della NBA realizzando 71 punti contro Chicago, una delle migliori prestazioni realizzative di sempre. La guardia dei Cleveland Cavaliers ha poi scherzato sui social, raccontando di essere stato sottoposto ad un test anti-doping proprio dopo la gara.

Andddd just like that we are drug tested this morning 😂😂😂 https://t.co/LvlbcPDucP

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 3, 2023