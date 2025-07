Donte DiVincenzo, anche Sergio Mattarella ha firmato! Cosa manca per vederlo con l’Italbasket?

Lo scorso 14 luglio 2025, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Donte DiVincenzo, atleta statunitense attualmente in forza ai Minnesota Timberwolves in NBA. La decisione si fonda sull’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana a personalità che si siano distinte in modo eccezionale.

Questa mattina, il Quirinale ha confermato la firma del Presidente Sergio Mattarella sul decreto, che sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Solo dopo questo passaggio l’iter potrà considerarsi completato e ufficiale.

Perché Donte DiVincenzo ha ottenuto la cittadinanza italiana?

Donte DiVincenzo, noto nel mondo del basket per le sue qualità tecniche e la carriera NBA, ha origini italiane e negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la comunità sportiva italiana. Il conferimento della cittadinanza rappresenta un passo importante anche per il movimento cestistico nazionale, che potrebbe beneficiare del suo contributo in futuro, ad esempio in ambito FIBA o per competizioni internazionali.

Cosa succede ora?

Dopo la registrazione del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) presso la Corte dei Conti, Donte DiVincenzo diventerà ufficialmente cittadino italiano. Questo passo apre scenari interessanti per la sua eventuale partecipazione con la Nazionale Italiana di Basket nelle competizioni future.

Cosa manca per DiVincenzo a EuroBasket 2025?

In teoria l’ok da parte dei Minnesota Timberwolves. La franchigia NBA che detiene il cartellino dell’italo-americamano deve dare il benestare alla sua presenza, anche se crediamo che sia veramente difficile che dicano di no, dopo la lunga trafila che ha finalmente portato The Big Ragù a ottenere la cittadinanza italiana. Mai dire mai ma questa dovrebbe essere solo una formalità per Donte DiVincenzo.

Fonte: FIP

