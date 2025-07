Donte DiVincenzo ha il passaporto italiano: le prime parole del Ministro Abodi

Donte DiVincenzo è finalmente italiano, avendo ricevuto il passaporto: ora Gianmarco Pozzecco potrà convocarlo in Nazionale, magari a partire proprio dall’EuroBasket di quest’estate. Una corsa contro il tempo partita oltre un anno fa che però alla fine, quasi in maniera insperata, ha regalato all’Italbasket un talento capace di segnare 11.7 punti di media nell’ultima stagione NBA con i Minnesota Timberwolves.

Parole di gioia sono arrivate anche da Andrea Abodi, Ministro dello Sport, tra i primi a spendersi per la naturalizzazione del giocatore, a margine della Graduation Ceremony dell’undicesima edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport, organizzato dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute: “Donte DiVincenzo ha dimostrato entusiasmo e credo non sia una caratteristica secondaria che la maglia azzurra deve saper esprimere, soprattutto grazie a chi la indossa”. In effetti la guardia nata a Newark, vicino a New York, ha più volte espresso nelle interviste la volontà di giocare con la maglia dell’Italia, Paese di cui è originaria parte della sua famiglia, come si evince anche dal cognome.

“Aveva i titoli, abbiamo lavorato superando i vincoli burocratici dimostrando che nella collaborazione sappiamo fare bene e presto” ha concluso Abodi. Ora tocca a Pozzecco convocare DiVincenzo e inserirlo nei meccanismi della Nazionale azzurra, sperando possa regalarci una medaglia che manca da tantissimo tempo all’Italbasket.