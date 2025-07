Donte DiVincenzo in azzurro, come cambierebbe l’Italbasket?

Donte DiVincenzo ha ottenuto nelle scorse ore il tanto atteso passaporto italiano e sarà quindi convocabile da Gianmarco Pozzecco, si spera già da quest’estate per EuroBasket. Ci sono ancora alcune pratiche burocratiche da sistemare e bisognerà anche ottenere l’ok dei Minnesota Timberwolves, ma sicuramente le chance di vederlo in azzurro sono in crescita. Proprio in questi giorni è attesa la lista preliminare di convocati di Pozzecco per gli impegni estivi, che culmineranno appunto nell’Europeo. Come cambia quindi la possibile Nazionale italiana di quest’estate, ora che si è aggiunto un elemento importante come DiVincenzo?

Ovviamente le novità più rilevanti sono nel reparto esterni. Quasi certe le presenze di Alessandro Pajola e Marco Spissu, quest’ultimo il pupillo del CT, probabilmente ci sarà Nico Mannion a chiudere lo spot di point guard, nonostante la convocazione rifiutata un anno fa per il Preolimpico di San Juan. Un possibile outsider è Matteo Spagnolo.

DiVincenzo andrebbe a inserirsi nel reparto guardie e sarebbe chiaramente il titolare, forte degli 11.7 punti di media segnati in NBA con i T’Wolves nell’ultima stagione. Alle spalle di The Big Ragù il favorito è Gabriele Procida, vicino al Real Madrid dopo una buona stagione all’Alba Berlino. Altri nomi sono quelli di Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Saliou Niang e Riccardo Rossato, che hanno chance di entrare almeno nell’elenco dei pre-convocati. Dame Sarr è destinato ad essere il leader azzurro dei prossimi anni, ma è probabile che il Poz aspetterà a buttarlo nella mischia in una competizione così importante come un Europeo.

Nello spot di 3 il titolarissimo è Simone Fontecchio, probabile star della nostra Nazionale nonostante un anno deludente ai Pistons. Il giocatore ex Milano, Baskonia e Alba Berlino sarà fondamentale per il successo azzurro, con la possibilità di essere schierato anche in ala grande con un quintetto molto piccolo, come anticipato da Pozzecco nei giorni scorsi. Alle sue spalle possibile ritorno in Nazionale per Abi Abass, reduce da una buona stagione a Dubai. Altri nomi papabili sono quelli di Nicola Akele e John Petrucelli, anche se il destino di quest’ultimo è strettamente legato alla eventuale convocazione di DiVincenzo.

Nel reparto lunghi è inamovibile Danilo Gallinari, da valutare se titolare o con il ruolo di sesto uomo di lusso che ha avuto un anno fa al Preolimpico. Ovviamente ci sarà anche il capitano Nicolò Melli, fresco campione d’EuroLega e di Turchia col Fenerbahçe. Come backup pronti Giampaolo Ricci, che ha un ampio storico col gruppo azzurro, e Momo Diouf, tra i migliori dell’ultima stagione della Virtus Bologna. Resta l’incognita Leonardo Totè, per ora fuori dal giro della Nazionale ma che potrebbe meritare la convocazione alla luce di un’altra stagione molto positiva. Molto difficile rivedere in azzurro Guglielmo Caruso dopo un’annata in cui ha giocato molto poco con la maglia di Milano.