Dopo Brescia-Cremona, Galbiati: “Ottima reazione dopo un primo tempo scialbo”

Le parole di coach Galbiati dopo la vittoria in rimonta di Cremona sul campo di Brescia:

“Siamo molto felici per una vittoria così bella, abbiamo fatto un primo tempo scialbo, in attacco abbiamo fatto ciò che avevamo preparato ovvero sia costringerli a difendere per più secondi perchè per le caratteristiche che hanno loro sono sempre molto preparato a inizio possesso, ma difensivamente vergognosi e poveri di contenuti, senza mai metterci il fisico. Ne abbiamo parlato nell’intervallo, c’è stata una bellissima reazione, la zona ci ha aiutato a comunicare di più e ha spendere il fisico, raccogliere le palle vaganti e i rimbalzi.

Vorrei spendere due parole per Mian e Cournooh. David per me è uno dei migliori difensori sulla palla del campionato e in attacco ha fatto molto bene con giocate imporanti, Fabio ha fatto tre giocate difensive decisive nel finale e sono molto felice per lui perchè c’è del lavoro dietro.

Dedico questa vittoria alla mia fidanzata che tra virus, allenamenti tutti i giorni anche durante le feste e zona rossa la vedo troppo poco ma lei mi aiuta tantissimo e quindi questa partita è sua”.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!