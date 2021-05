Dopo Brescia-Pesaro, Repesa: “A 5′ dalla fine sprecato quanto di buono fatto”

A fine gara coach Jasmin Repesa commenta il match giocato contro la Germani Brescia e con cui si conclude la stagione biancorossa:

Abbiamo iniziato male subendo 26 punti nel primo quarto, poi abbiamo messo attacco e difesa a posto e tutto ha funzionato bene fino a cinque minuti dal termine quando abbiamo iniziato a sprecare quanto di buono fatto fino a quel momento. Sul +14, quando la partita sembrava già vinta, abbiamo subito un break pesante. Non abbiamo fatto bene in difesa, in particolare nella transizione difensiva e così è finita come è finita. Mi dispiace non chiudere la stagione con una vittoria perché ci voleva come onore di quello fatto quest’anno. Voglio comunque complimentarmi con i ragazzi per quanto fatto quest’anno e per la loro grande disponibilità.