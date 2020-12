Dopo Cantù-Brescia, Cesare Pancotto: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo con grande generosità e qualità, ma non è bastato”

COACH PANCOTTO, CANTÙ

«Abbiamo dato tutto quello che avevamo con grande generosità e anche con grande qualità. Purtroppo, poi, quando una partita si assegna a una squadra per particolari si vanno inevitabilmente a guardare le piccole grandi cose che hanno determinato l’esito del match; in tal senso non posso non menzionare le nostre percentuali ai tiri liberi, la gestione delle palle vaganti e delle palle perse. Questi piccoli grandi dettagli, sommati, hanno certamente fatto la differenza. Peccato perché ci tenevamo a vincere questa partita, abbiamo dato tutto».