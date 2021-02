Dopo Cantù-Varese, Piero Bucchi: “Vittoria che ci fa molto piacere ma c’è ancora molto da lavorare”

COACH PIERO BUCCHI, CANTÙ

«Vittoria che ovviamente fa piacere, vittoria che volevamo e che ci permette di andare sul 2 a 0 con Varese, per questo quindi davvero significativa. Allo stesso tempo, però, devo essere molto sincero e dire che c’è ancora tanto lavoro da fare: dobbiamo correggere ancora diversi errori e cercare di essere più coesi. I ragazzi ci hanno provato ma bisogna ancora sistemare alcuni sbagli; non nascondo, tuttavia, grande disponibilità da parte del gruppo, ad ascoltare e a lavorare. Questa è la cosa importante. Per cui credo che il lavoro e il tempo ci daranno risultati, devono darceli, consentendoci di migliorare in diverse parti del campo. Sia in attacco sia soprattutto in difesa. Ognuno dei miei ragazzi ci ha provato, dando tutto quello che, in questo momento, potevano dare. Detto ciò, dobbiamo essere ugualmente tutti più esigenti con noi stessi. Vogliamo fare ancora dei passi in avanti. Quello visto oggi è senz’altro un buon inizio, sicuramente una vittoria ti permette di lavorare con più serenità. Resta un inizio, da cui puntare a fare dei miglioramenti importanti».