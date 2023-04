Dopo D’Angelo Russell, anche Jordan Clarkson tornerà ai Lakers?

I Los Angeles Lakers hanno cambiato la loro stagione dopo aver fatto alcune grandi mosse durante l’NBA Trade Deadline. Uno dei loro accordi più significativi ha coinvolto D’Angelo Russell, che è tornato a Hollywood sei anni dopo essersi separato da Los Angeles. Finora quella reunion ha fatto miracoli per i Lakers e ora sembra che ne stiano cercando un’altra, questa volta sul fronte Jordan Clarkson.

Un dirigente anonimo della Eastern Conference ha ora condiviso la sua teoria su come i Lakers cercheranno di piombare su Clarkson in questa offseason:

“Ci sono squadre che lo guarderanno e diranno: ‘Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno’ “, ha detto il dirigente senza nome a Sean Deveney di Heavy Sports. “Marcatore affidabile, giocatore intelligente, panchina o titolare, bravo negli spogliatoi, buona presenza. I Lakers volevano davvero vedere se potevano liberarlo lì. Ma Utah preferirebbe portarlo a un nuovo accordo e se hanno intenzione di trasferirlo, vogliono farlo più in là quando avranno un po’ più di influenza. Non hai molta leva nel trading di un free agent. Non sarei sorpreso di vedere i Lakers fare uno sforzo per lui”.

Ci sono state voci all’inizio di questa stagione relative al presunto interesse dei Lakers per Clarkson. Se ciò che dice questo dirigente della lega è vero, allora sembra che LA non abbia perso interesse per l’ex vincitore del sesto uomo dell’anno.

