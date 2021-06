Dopo il razzismo, la discriminazione di genere: un’altra macchia sulle finali playoff di A2

Il campionato di Serie A2 è arrivato alle ultime battute. Napoli ha battuto Udine 3-1 nella finale del Tabellone Oro, conquistando la promozione. Nella parte Argento servirà gara 5 per stabilire la seconda squadra promossa.

La finale fra i partenopei e i friulani è stata macchiata da manifestazioni di razzismo da parte del pubblico udinese. Una brutta pagina di discriminazione c’è stata anche in gara 4 fra Tortona e Torino, vinta dalla squadra di casa che ha portato la serie alla bella.

In occasione della quarta sfida l’amministratore delegato della Bertram, Marco Picchi, ha ricevuto una squalifica di sei mesi “perché, nonostante colpito da provvedimento di inibizione, dalla tribuna per tutta la gara protestava avverso le decisioni arbitrali offendendo gli stessi tenendo ripetutamente un comportamento gravemente ispirato ad odio e discriminazione di genere“. La discriminazione di genere è stata ai danni dell’arbitro Silvia Marziali, internazionale e medico che nei mesi scorsi ha ricevuto un riconoscimento da parte della FIBA per il suo impegno nel fronteggiare la pandemia.