Dopo la qualificazione al Mondiale, nuova avventura in panchina per Luca Banchi

Pochi giorni fa Luca Banchi ha fatto la storia della Lettonia, portandola alla World Cup per la prima volta nella sua storia. Forse anche questo ennesimo capitolo positivo della sua carriera ha convinto lo Strasburgo a puntare su di lui per la panchina. Il club francese, il cui DS è l’italiano Nicola Alberani, ha ufficializzato l’ingaggio di Banchi nelle scorse ore. Il tecnico manterrà ovviamente anche l’incarico di CT della Lettonia, sul 7-1 in queste qualificazioni FIBA.

🚨𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓🚨 La SIG Strasbourg vous informe que le successeur de Lassi Tuovi, est le coach italien Luca Banchi (57 ans), signataire d’un contrat jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. Benvenuto Luca Banchi ‼️ 📄Communiqué de presse⤵️https://t.co/3U44GlUH0f pic.twitter.com/Y4wJ8FwHLv — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) November 16, 2022

Si tratta della quarta esperienza all’estero in un club per Luca Banchi, che in passato si è seduto sulle panchine di AEK Atene, Bamberg e Lokomotiv Kuban. Nella scorsa stagione aveva allenato Pesaro, trascinandola all’obiettivo salvezza in LBA ma lasciando poi in estate.

Lo Strasburgo, appena prima di annunciare Banchi, aveva esonerato Lassi Tuovi visto l’ultimo posto in classifica in Francia con una sola vittoria in 8 uscite.