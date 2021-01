Dopo Milano-Pesaro, il commento di Delfino e l’assistente Pentucci

L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Pesaro Luca Pentucci al termine della gara commenta il match giocato contro la capolista Milano

“Abbiamo lottato e siamo stati bravi, abbiamo messo Milano in seria difficoltà per tre quarti grazie alle nostre esecuzioni in attacco. Purtroppo abbiamo pagato la loro zona, ci siamo bloccati e abbiamo subito 58 punti nel secondo tempo. Sono stati decisivi alcuni episodi, eravamo venuti qui a Milano per vincere. Domenica affronteremo Brescia, una partita molto importante. Dovremo sistemare ciò che non è andato in difesa preparandoci al meglio nel corso di tutta la settimana. Stasera abbiamo visto l’esordio di Gerald Robinson, un giocatore molto intelligente e di grande esperienza che conosce il campionato italiano e che ha dimostrato di essersi inserito bene nel nostro gruppo”.

Anche il capitano biancorosso Carlos Delfino analizza la partita del Mediolanum Forum

“Un vero peccato, stasera abbiamo giocato una partita molto intensa e siamo stati protagonisti. Purtroppo alcuni tiri non sono entrati e hanno deciso il match. Ci resta l’amaro in bocca per aver sfiorato la vittoria ma non essere riusciti a conquistarla. Ora dobbiamo lavorare duro in settimana per riscattarci contro Brescia e per qualificarci alle Final Eight di Coppa Italia. Abbiamo questo obiettivo in testa dopo una bella prima parte di campionato: domenica come sempre daremo il nostro 110%”.