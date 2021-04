Dopo Pesaro-Milano, Repesa: “La differenza nei punti dalla panchina”

In sala stampa Coach Jasmin Repesa ha commentato il match giocato contro la squadra allenata da coach Messina:

“Oggi Milano ha portato a casa una vittoria meritata anche se per gran parte della partita noi abbiamo giocato un buon basket. Purtroppo ci sono state delle fasi nel corso della gara in cui siamo calati di concentrazione e abbiamo smesso di muovere la palla: questo è andato a loro vantaggio. La differenza oggi sta nei punti realizzati dalle due panchine, ognuno ha fatto quanto doveva e poteva anche se ovviamente è stato un match sicuramente non semplice. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver offerto una prestazione solida”.