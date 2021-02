Dopo Pesaro-Venezia, Repesa: “Dopo il break di 10-0 abbiamo smesso di giocare”

Chiaro e conciso coach Jasmin Repesa nel commentare la sconfitta della sua Pesaro contro Venezia:

Siamo andati all’intervallo in vantaggio di due punti pur non giocando bene e commettendo tantissimi errori. A inizio ultimo quarto dopo il break di 10-0 abbiamo smesso di giocare e non siamo più stati lucidi sbagliando molto in attacco e con tante, troppe palle perse. Rispetto a Venezia siamo più corti ma questa non può essere una scusa