Dopo Sassari – Treviso: le parole di coach Pozzecco

“Abbiamo fatto sia passi indietro che passi in avanti, concesso ai nostri avversari 9 punti nel secondo quarto, nel terzo quarto siam stati bravi e poi come loro hanno aumentato il ritmo per recuperare noi non siamo stati pronti in difesa sin dal primo passaggio. Fondamentalmente la verità è che in questo campionato è complicato vincere contro chiunque quindi ci prendiamo i due punti e le tante cose buone, dobbiamo migliorare soprattutto sulla costanza difensiva che oggi è un po’ venuta a mancare, questa è la cosa di cui sono meno contento. Non è facile vincere, i ragazzi son stati bravi, ci hanno creduto e hanno lottato, sono molto contento per Gentile che ha preso un rimbalzo decisivo e ha fatto canestro in un momento molto critico, voglio che riprenda fiducia e continuità. Sono contento di essere il secondo allenatore più vincente della storia della Dinamo, non posso nasconderlo, mi fa sentire ancora più parte di questo mondo, ringrazio anche oggi Stefano Sardara per avermi questo cambiamento epocale alla mia vita e ovviamente i miei giocatori e il mio staff”.

Fonte: Ufficio Comunicazione Dinamo Sassari

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.