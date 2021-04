Dopo Treviso-Varese, le parole di Massimo Bulleri: “Partita di grande livello”

La Openjobmetis Varese conquista una vittoria importante in ottica salvezza, salendo a 20 punti in classifica. Così coach Massimo Bulleri dopo la partita vinta sul campo di Treviso.

«Siamo molto contenti, è un risultato importante su un campo molto difficile contro una squadra che veniva da sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Sassari. Vincere è motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto sono due punti molto preziosi per la nostra classifica. Il campionato però non è ancora finito e dobbiamo fare ancora un piccolo passo; ecco perché dobbiamo rimanere super concentrati per fare bene anche domenica prossima. Questa sera abbiamo fatto una partita molto solida, giocando ad altissimo punteggio; tatticamente siamo stati bravi e abbiamo fatto le scelte giuste. I giocatori, ognuno a modo suo, hanno tutti fatto qualcosa di importante. Per noi la partita aveva un peso specifico maggiore rispetto a Treviso, ma nessuno vuole perdere e i nostri avversari hanno giocato al 100% quanto noi, ma, senza nulla togliere a Treviso, la vittoria è stata nostra. Oggi abbiamo fatto una partita di grande livello».

Fonte: sito ufficiale Pallacanestro Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.