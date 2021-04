Dopo Trieste-Pesaro, Repesa: “Non siamo al livello in cui vogliamo essere”

A fine match il coach della Carpegna Prosciutto Pesaro Jasmin Repesa ha commentato così la sconfitta contro l’Allianz Trieste.

Siamo venuti qui senza dei giocatori importanti per noi come Delfino e Cain. È preoccupante il fatto che dopo la pausa che ormai risale a due mesi fa subiamo in media 20 punti di più rispetto a prima. Le assenze non possono essere una scusa, contro Brindisi, Treviso e stasera abbiamo subìto troppo. Ora siamo in una situazione in cui non dipende più solo da noi ma anche dagli altri risultati. Speriamo che tutto finisca bene, faremo un’analisi approfondita. Dobbiamo reagire, finora non siamo al livello in cui vogliamo essere.