Dopo Varese-Brindisi, le parole di Massimo Bulleri: “Vittioria di spessore umano e morale”

Varese ritrova la vittoria nel recupero della quindicesima giornata di Lega Basket dopo quattro mesi dall’ultima, sul campo della Fortitudo Bologna. Ecco il commento di un entusiasta Massimo Bulleri.

«Una partita di grandissimo spessore umano e morale. I ragazzi sono stati eccezionali, hanno dato tutto e anche di più. Una partita che non si era messa benissimo nel primo tempo, ma che poi con grandissimo ardore, audacia e sacrificio, dando tutto quello che abbiamo, siamo riusciti a ribaltare nel secondo tempo. Sono felicissimo per i ragazzi che arrivano da 40 giorni molto complicati. È difficile spiegare cosa voglia dire allenarsi in 4 o 5 sapendo che i compagni sono a casa malati e tu sei li da solo in attesa che tornino. Oggi hanno dato l’ennesima prova del grande spessore morale che hanno e ovviamente ci sono state anche delle giocate tecniche che ci hanno permesso di vincere delle quali sono contentissimo. Un grandissimo applauso a tutti, grandi ragazzi!»

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese

