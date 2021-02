Dopo Varese-Cremona, coach Massimo Bulleri: “Scelte giuste nei momenti cruciali”

Seconda vittoria consecutiva per la Openjobmetis Varese che così riapre il discorso per la lotta alla salvezza, con una speranza in più dopo la sconfitta di Cantù, diretta avversaria dei varesini, sul campo della Reyer Venezia.

«È stata una grande partita, abbiamo desiderato di vincerla dal profondo e ce l’abbiamo fatta. I ragazzi sono stati incredibili, sono senza parole. Considerando il fatto che abbiamo giocato giovedì e il periodo che abbiamo passato e tutto quello che ha significato non allenarsi, questa vittoria è da incorniciare. Qualche episodio ci è andato storto, ma nei momenti cruciali abbiamo fatto le scelte giuste: il tap-in di Strautins, le bombe di Beane, i canestri di Scola, le difese. Ognuno ha messo il suo mattoncino per questa vittoria. Sono contentissimo per i ragazzi che si meritano questo e molto altro».

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.