Dopo Varese-Sassari, le parole di Massimo Bulleri: “Sforzo di grandissimo livello”

Varese batte Sassari giocando una grande difesa che limita il miglior attacco del campionato, che prima di ieri sera aveva una media di 91 punti a gara, a soli 74 punti segnati. Ecco le parole di c0ach Massimo Bulleri dopo la sesta vittoria stagionale per la Openjobmetis contro la Sassari di Pozzecco.

«Sono estremamente soddisfatto di quello che è successo questa sera, per il risultato, ma ancora di più per come è arrivato. Contro il miglior attacco del campionato serviva la nostra miglior difesa ed i ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile, di grandissimo livello. Questo è il frutto del lavoro quotidiano e siamo fiduciosi che quella di questa sera sia solo la prima di una serie di partite positive difensivamente. Una partita emozionante, uno sforzo commovente. I ragazzi se lo meritavano dopo due settimane di duro lavoro e questo risultato ci spingerà a lavorare ancora più duramente».

Fonte: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.