Doppia beffa per Antonini: dopo Caruso sfuma Valentine, direzione Reyer Venezia.

Come riporta il collega Malaguti, esperto di basket-mercato e vicinissimo all’ambiente Reyer, Denzel Valentine ha scelto i granata del Nord per la prossima stagione.

Antonini aveva pubblicato un tweet 72 ore fa in cui annunciava il fortissimo interesse per Caruso e la trattativa agli sgoccioli per Valentine. L’ex Santa Clara ha firmato per Napoli, l’ex Trieste ha rifiutato l’offerta dei siciliani nonostante le cifre superiori.

Probabilmente la vetrina Eurocup ha fatto la differenza sulla bilancia.