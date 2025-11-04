Doppia cifra per Fontecchio e vittoria con Miami sui Clippers

Dopo una prova non in doppia cifra contro i Lakers, anche se era arrivato comunque a 9 punti, Simone Fontecchio ritrova ritmo e precisione al tiro, tornando in doppia cifra nella vittoria dei suoi Miami Heat sul campo dei Los Angeles Clippers per 120-119.

L’azzurro ha chiuso con 11 punti in 22 minuti, frutto di un ottimo 4/6 dal campo e 2/4 da tre punti, con l’aggiunta di un libero realizzato sul fallo subito nell’ultima tripla del secondo quarto. Tutti i suoi canestri sono arrivati nella prima metà di gara, prima di una ripresa in cui Miami ha difeso con energia per strappare un successo importante in trasferta.

Per Fontecchio si tratta di un ritorno convincente dopo il ““““passaggio a vuoto””””” da 9 punti con 2/10 al tiro contro i Lakers: un segnale positivo per Erik Spoelstra, che continua a puntare sulla sua versatilità e sul contributo perimetrale.

Con questa vittoria, gli Heat consolidano la loro posizione nella parte alta della Eastern Conference e proseguono il momento positivo. Stiamo a vedere se Fontecchio continuerà a essere un elemento così centrale dei Miami Heat per tutta la stagione oppure è solo l’inizio e poi cambieranno le gerarchie. Di sicuro al momento ce lo godiamo fieramente.

