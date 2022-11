Simone Fontecchio anche questa notte non ha tirato con percentuali eccellenti dal campo, specialmente da due, ma ha comunque messo 10 punti a referto in 11 minuti e 35 secondi con gli Utah Jazz nella sconfitta con i Detroit Pistons.

Decisivi sul tabellino dell’ex giocatore del Baskonia e dell’Alba Berlino i 4 liberi segnati su 5 tentati. Simo ha aggiunto alla sua prestazione anche 2 rimbalzi. Nessun assist per lui nella dozzina di minuti scarsa sul parquet.

Qui una delle due triple, con il sorriso, di Simone:

In generale gli Utah Jazz, nonostante il contributo di Simone Fontecchio, non hanno giocato una gara indimenticabile. Prenderne 125 in casa contro i Detroit Pistons non è il massimo. La delusione della nottata è stata Lauri Markannen, autore di 13 miseri punti, frutto di un pessimo 4 su 13 dal campo. Jordan Clarkson e Malik Beasley, invece, anche questa notte hanno messo i loro soliti mattoni in termini di prestazione e di punti.

D’altronde sappiamo benissimo che i Jazz stanno overperformando rispetto alle proprie capacità. Non dimentichiamoci anche che hanno fuori diversi giocatori, tra cui Rudy Gayl, motivo per il quale l’italiano sta trovando tutto questo spazio. Anche se non sta facendo rimpiangere l’assenza dell’americano. Inoltre questa notte non ha giocato nemmeno Mike Conley, altro giocatore abbastanza importante nel pacchetto Jazz.

