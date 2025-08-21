Dove si può vedere in TV l’Italbasket al Torneo dell’Acropoli?

Gli Azzurri sono ad Atene. Dopo la sessione di allenamento al CPO di Roma e un volo di circa due ore, l’Italbasket sbarca in Grecia per prendere parte al Torneo dell’Acropoli, ultima tappa prima dell’inizio di EuroBasket.

OAKA, ovvero il tempio greco del basket dedicato al dio greco del basket Nikos Galis.

È in questo ormai mitico catino, casa del Pana, che l’Italia giocherà le ultime due prestigiose amichevoli. La trentaquattresima edizione del Torneo dell’Acropoli sarà un triangolare di altissimo livello con Lettonia e Grecia. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie con Islanda, Senegal, Lettonia e Argentina, concluderanno ad Atene il percorso di avvicinamento all’Europeo e lo faranno sfidando i lettoni giovedì 21 agosto (ore 19.00 italiane) e i greci venerdì 22 agosto (ore 19.00 italiane).

Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209), Now e Courtside 1891 FIBA.

Nella prima giornata netta vittoria della Grecia sulla Lettonia 104-86 con prestazione da urlo di Giannis Antetokounmpo, che in soli 15 minuti mette insieme 25 punti e 10 rimbalzi.

Con l’arrivo di Danilo Gallinari e i saluti a Luca Severini e Stefano Tonut, il roster Azzurro è quasi completo: le due gare di Atene forniranno allo staff tecnico le indicazioni necessarie per effettuare l’ultimo “taglio” prima del trasferimento a Limassol, sull’isola di Cipro, sabato 23 agosto.

Fonte: FIP.it