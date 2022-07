Dove si vedrà la Serie A di basket il prossimo anno?

La Lega Basket ha annunciato l’apertura delle buste relative alle offerte per i diritti televisivi del prossimo triennio, un passo fondamentale per capire dove guardare la Serie A in tv e in streaming a partire da Settembre.

Le offerte ricevute sono quelle di Discovery, Eleven Sports e MediaPro, il gruppo spagnolo che funge da intermediario e che in passato aveva tentato anche la scalata ai diritti del massimo campionato di calcio, prima assegnati e poi annullati in seguito a un ricorso.

Gli spagnoli non sono un vero e proprio broadcaster, di fatto acquisiscono i diritti per poi rivenderli oppure distribuire il prodotto attraverso una piattaforma terza. In ogni caso la loro proposta sembra quella meno allettante per i club di LBA che sabato in assemblea discuteranno delle offerte ricevute e con tutta probabilità prenderanno una decisione a riguardo.

Eleven Sports è una piattaforma di streaming cresciuta molto negli ultimi anni, nella scorsa stagione in Italia ha trasmesso (in simulcast con Sky) EuroLega ed EuroCup strappandole proprio a Discovery e al momento sta mandando in onda diverse partite delle qualificazioni ai Mondiali 2023, comprese quelle dell’Italia, anch’esse distribuite pure dalla pay tv di Murdoch. Proprio Sky e Rai sono le grandi assenti, ancorché annunciate, dall’asta per i diritti tv.

Secondo quanto si sussurra dalle stanza della Lega, l’offerta di Eleven sarebbe quella più vantaggiosa dal punto di vista economico ma si parla comunque di cifre irrisorie in rapporto ai budget delle varie società. Le perplessità però giungono dal fatto che questa piattaforma non possiede un canale tv in chiaro, aspetto ritenuto fondamentale dai club per avere una cassa di risonanza più ampia per sé e i propri sponsor. Eleven perciò dovrebbe trovare una sponda che al momento pare difficile immaginare. Per questo i favori del pronostico propendono per Discovery che negli scorsi anni ha fornito un servizio egregio attraverso il Player di Eurosport ed è pronta a garantire una partita a settimana in chiaro sul canale DMAX.