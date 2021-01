Draft G-League, snobbati Lance Stephenson e Michael Beasley

Si è svolto oggi il Draft della G-League, la lega di sviluppo della NBA, che dal mese prossimo si giocherà all’interno della bolla di Orlando.

Sono stati solamente 23 i giocatori selezionati visto che a Disney World ci saranno solamente 17 squadre e che la maggior parte di esse erano già pressoché al completo. Sono principalmente giovani gli atleti selezioni, mentre sono state snobbate tante vecchie glorie che si erano dichiarate eleggibili per provare a rientrare nel mondo NBA. Fra gli snobbati spiccano due ex stelle che anagraficamente non sarebbero nemmeno troppo attempate come Lance Stephenson (30 anni) e Michael Beasley (32) ma non hanno avuto una chance neanche i vari Quincy Pondexter, Mario Chalmers, Festus Ezeli e Shabazz Muhammad. Non selezionato nemmeno il LiAngelo Ball, il più giovane dei figli di LaVar.

Questo il dettaglio delle scelte.

Round 1

1. Greensboro: Admiral Schofield (Tennessee)

2. Memphis (from Erie): Freddie Gillespie (Baylor)

3. Canton (from RGV): Antonio Blakeney (LSU)

4. Iowa (from Windy City via LAK): Allonzo Trier (Arizona)

5. Lakeland (from Westchester): Tahjere McCall (Tennessee State)

6. Canton (from South Bay): Anthony Lamb (Vermont)

7. Oklahoma City (from Iowa): Zavier Simpson (Michigan)

8. Lakeland (from Long Island): DJ Hogg (Texas A&M)

9. Westchester (from Oklahoma City via CTN): Justin Patton (Creighton)

10. RGV (from Agua Caliente via OKC, CTN, SCW): Armoni Brooks (Houston)

11. Raptors905 : Kevon Harris (Stephen F. Austin)

12. RVG (from Delaware): Jarron Cumberland (Cincinnati)

13. Oklahoma City (from Stockton via GBO): Vincent Edwards (Purdue)

14. Austin: Jonathan Kasibabu (Fairfield)

15. Raptors905 (from Lakeland): Gary Payton II (Oregon State)

16. Memphis: Anthony Cowan Jr. (Maryland)

17. Iowa (from Canton via OKC): Dakarai Tucker (Utah)

18. *Salt Lake City

19. N/A

Round 2

1. Delaware (from RGV): Jemerrio Jones (New Mexico State)

2. Fort Wayne (from Windy City): Oshae Brissett (Syracuse)

3. *Westchester

4. *Iowa

5. *Long Island

6. *Agua Caliente (from OKC)

7. Fort Wayne: Quincy McKnight (Seton Hall)

8. *Agua Caliente

9. Santa Cruz: Selom Mawugbe (Azusa Pacific)

10. *Raptors905

11. *Memphis (from Capital City via ACC)

12. Austin (from Delaware): Anthony Mathis (Oregon)

13. *Erie (from Sioux Falls)

14. *Greensboro (from Texas)

15. Austin (from Stockton): Kaleb Johnson (Georgetown)

16. *Santa Cruz (from Austin)

17. *Memphis

18. Oklahoma City (from Canton): Rob Edwards (Arizona State)

19. *Salt Lake City

Round 3

1. *Greensboro

2. *Erie

3. *Westchester

4. Delaware (from South Bay via ACC): Braxton Key (Virginia)

5. *Iowa

6. *Long Island

7. *Oklahoma City

8. *Fort Wayne

9. *Canton (from Santa Cruz)

10. *Raptors905

11. *Delaware

12. *Lakeland

13. *Memphis

14. *Canton

15. *Raptors905 (from Salt Lake City)

16. N/A

17. N/A

18. N/A

19. N/A

*Cannot make pick

^Can opt to pass on pick

